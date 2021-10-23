إذاعة لبنان تفوز بجائزة في مهرجان الإذاعة والتلفزيون في تونس

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وتسلم الجائزة مدير الاذاعة محمد غريب الذي شارك الى جانب المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحه في أعمال المؤتمر الإعلامي الأول والمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون اللذين أقامهما اتحاد اذاعات الدول العربية في تونس ما بين 18 و22 تشرين الأول الحالي.



واعتبر غريب أن "هذه الجائزة لم تكن الأولى التي تنالها اذاعة لبنان، ولن تكون الأخيرة وهي ستكون حافزا للعاملين فيها للاستمرار بالعمل الاذاعي الذي يبقي إذاعة لبنان في مقدمة الإذاعات العربية التي تعمل على تطوير الإنتاج الاذاعي".

يذكر أن البرنامج الفائز هو من إعداد كميل عبدالله وتقديم غادة جمعة واخراج طوني موراني وبلال طراف على الهندسة الصوتية.

وكان فلحه وغريب عقدا على هامش المؤتمر والمهرجان، لقاءات مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة وكذلك مع رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد عبد المحسن العواش ومديره العام عبد الرحيم سليمان، ودار البحث في آفاق التعاون بين الإذاعات العربية تحت مظلة الاتحاد ودور الاعلام العربي في هذه المرحلة التي يمر بها وطننا العربي.