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رئيسي : یجب ألا نسمح بأن تباغتنا الموجة الجديدة من كورونا

رئيسي : یجب ألا نسمح بأن تباغتنا الموجة الجديدة من كورونا
السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي الیوم السبت : یجب ألا نسمح بأن تباغتنا الموجة الجديدة من كورونا في البلاد، داعیا الی اتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة لحیلولة دون تكرار المشاكل التي واجهتها البلاد في الموجة السابقة ( الخامسة )من كورونا.

العالم - ايران

وفي اجتماع للمركز الوطني لمواجهة فيروس كورونا صباح اليوم السبت، شدد رئيسي على ضرورة تعزيز البنية التحتية للتعامل بنجاح مع الموجة السادسة المحتملة من جائحة کورونا، قائلا : یجب ألا نسمح بأن تباغتنا الموجة الجديدة من كورونا في البلاد کالموجة الخامسة.

وأعرب عن تقديره لجهود جميع المعنيين والعاملين في مجال مكافحة جائحة کورونا في البلاد، مشددا علی ضرورة استعداد البلاد لاتخاذ إجراءات وتدابير صارمة لمواجهة الموجة الجدیدة.

وبشأن امكانية تلقى المواطنين الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، قال رئيسي: ما يهمنا هو حماية صحة الشعب، وستكون أساليب وتوصيات الخبراء أساس عملنا في هذا المجال.

كما اكد على ضرورة الدعم القوي لانتاج لقاحات محلية الصنع، مضیفا ان البلاد قام باستیراد كمية كبيرة من لقاح كورونا في المرحلة الحالیة نظراً لضرورة التعامل السريع مع تفشي كورونا لكن إذا كان الإنتاج المحلي يلبي حاجة البلاد من اللقاحات، فلن يتم استيرادها على نطاق واسع.

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