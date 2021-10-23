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انخفاض عدد الوفيات اليومي بكورونا في إيران الى124 حالة

انخفاض عدد الوفيات اليومي بكورونا في إيران الى124 حالة
السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

 أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن انخفاض عدد الوفيات اليومي بكورونا في إيران خلال الـ24 ساعة الماضية الى 124 حالة، واجتياز عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم (السبت) 125 الفا و52 شخصا.

العالم - ايران

وأشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (23 تشرين الأول/أكتوبر)، عن تسجيل 7 الاف و81 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 5 ملايين و851 الفا و670 شخصا.

وأضافت أن 1,078 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 4 آلاف و306 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ 5 ملايين و402 الفا و865 شخصا لغاية الآن.

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انخفاض عدد الوفيات اليومي بكورونا في إيران الى124 حالة

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