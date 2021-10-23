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مبعوث اميركي يصل الى كوريا الجنوبية

مبعوث اميركي يصل الى كوريا الجنوبية
السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

وصل مبعوث اميركا بشأن كوريا الشمالية اليوم، إلى كوريا الجنوبية في زيارة تأتي وسط تعثر محادثات نزع السلاح النووي والتوتر بشأن أحدث اختبارات صواريخ تجريها بيونغ يانغ.

العالم-الاميركيتان

وتأتي زيارة الممثل الخاص سونغ كيم، بعد أيام من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا من غواصة، الأمر الذي أثار انتقادات من واشنطن ودعوات بالعودة إلى المحادثات الرامية لنزع السلاح النووي لبيونغ يانغ مقابل رفع العقوبات الأمريكية.

وبعد محادثات مع نظرائه من كوريا الجنوبية واليابان في واشنطن يوم الثلاثاء، حث كيم، كوريا الشمالية على "الامتناع عن القيام باستفزازات أخرى والمشاركة في حوار مستدام وملموس".

من جهتها، ترفض كوريا الشمالية حتى الآن المبادرات الأمريكية وتتهم واشنطن وكوريا الجنوبية بالحديث عن الدبلوماسية وفي الوقت نفسه تأجيج التوتر بأنشطتهما العسكرية.

وبعد وصوله إلى كوريا الجنوبية قال كيم، إنه يتطلع لإجراء "مناقشات مثمرة" مع نظيره دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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