الوحدة الإسلامية، التحديات والفرص..تصاعد التوتر في السودان، هل الحسم آت؟

العالم - بانوراما

وشدد رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف في اختتام المؤتمر على أن الهدف من مؤتمر الوحدة الإسلامية هو إيصال رسالة الوحدة والأخوة لكل الدول الاسلامية معتبرا أن القضية الفلسطينية وحدت العالم الاسلامي حولها.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تحذير قوى الحرية والتغيير في السودان من محاولات أخذ الازمة السياسية في البلاد الى الشارع، وذلك بعد اقتحام محتجين مبنى وكالة الانباء السودانية تزامنا مع مؤتمر صحفي لقوى الحرية.



هذا ويشهد السودان ازمة سياسية وانقساما حادا بين القوى المدنية والعسكرية حول المرحلة الانتقالية في البلاد.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.