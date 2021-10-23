السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١
٠٧:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

تشاهدون الليلة في بانوراما..

الوحدة الإسلامية، التحديات والفرص..تصاعد التوتر في السودان، هل الحسم آت؟

الوحدة الإسلامية، التحديات والفرص..تصاعد التوتر في السودان، هل الحسم آت؟
السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة اختتام أعمال المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للوحدة الإسلامية في العاصمة طهران، بحضور عدد من علماء ومفكري العالم الإسلامي.

العالم - بانوراما

وشدد رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف في اختتام المؤتمر على أن الهدف من مؤتمر الوحدة الإسلامية هو إيصال رسالة الوحدة والأخوة لكل الدول الاسلامية معتبرا أن القضية الفلسطينية وحدت العالم الاسلامي حولها.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تحذير قوى الحرية والتغيير في السودان من محاولات أخذ الازمة السياسية في البلاد الى الشارع، وذلك بعد اقتحام محتجين مبنى وكالة الانباء السودانية تزامنا مع مؤتمر صحفي لقوى الحرية.

هذا ويشهد السودان ازمة سياسية وانقساما حادا بين القوى المدنية والعسكرية حول المرحلة الانتقالية في البلاد.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

روابط ذات صلة

الأسرى الفلسطينيون..ومعركة إركاع السجّان، وهل سيمثل"جعجع" أمام القضاء اللبناني؟

مناورات جوية في ايران، الأهداف والرسائل..مظاهرات السودان وآفاق المستقبل السياسي

تفجير حافلة عسكرية بدمشق.. اجتماعات موسكو حول أفغانستان

الوحدة الإسلامية ومواجهة التحديات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الامير تشارلز يقلّد عراقيا أعلى وسام في بريطانيا

الإستيطان الإسرائيلي..عود على بدء برعاية أميركية

مقتل 7 من انصار جماعة "لبيك باكستان" بمواجهات مع الشرطة

دافع عن تواجد "إسرائيل" على حدود إيران.. أردوغان يقع بالمحظور

بالفيديو.. شاهد..إفتتاح أول متحف للسيارات النادرة والقديمة في طهران

الدورية الصينية الروسية المشتركة في المحيط الهادي.. رسائل ودلالت