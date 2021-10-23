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البوصلة ..

كيف يقرأ القرار الاسرائيلي ببناء آلاف الوحدات استيطانية بالضفة؟

السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد أشرف عكة الكاتب والمحلل السياسي من رام الله بعدم اعتبار هذا القرار غريبا عن حكومة الكيان، ولم يكن هنالك تعويل على جدية هذه الحكومة تجاه التوقف عن الاستيطان وعن الممارسات القمعية باعتبارها تعبير وتجسيد لفكر الحكومات الاسرائيلية المختلفة والفكر المتطرف في الكيان.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" البوصلة"، اشار عكة الى أنه بمقابل هذه السياسة والاجراءات الصهيونية على الارض يستغرب من عدم قدرة الادارة الامريكية وضعفها في عدم ممارسة اي ضغط جدي على الكيان الاسرائيلي يلزمه عن التوقف عن الاستيطان وعن كل السياسات التي لا تؤدي بالضرورة عن عودة المفاوضات واحياء عملية التسوية.

واضاف ان القيادة الفلسطينية مستاءة جدا من السياسة الامريكية ومن التعنت الاسرائيلي وممارسات الكيان على الارض التي تقتل وتنهي عمليا حل الدولتين ولا تنشيء اي محطة تهيء الظروف لمسار سياسي تفاوضي في المرحلة القادمة.

وكانت قد أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، في أول موافقة علنية من هذا النوع منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن مهام الرئاسة الأمريكية.

وأعلن ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط" التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية مساء الخميس الماضي، أنه "سيوافق في الأسبوع المقبل، على تنشيط التخطيط والبناء لنحو 3100 وحدة سكنية جديدة، في مستوطنات الضفة الغربية"، بحسب ما أورده موقع "i24" الإسرائيلي.

وزعمت أنها "ستقر بموازاة ذلك بناء حوالي 1300 وحدة سكنية في القرى الفلسطينية الواقعة في المنطقة "ج"، بالضفة الغربية المحتلة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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