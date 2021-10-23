الإستيطان الإسرائيلي..عود على بدء برعاية أميركية

العالم - البوصلة

ويسلط برنامج"البوصلة "، الضوء على خطط الاحتلال الإسرائيلي لانشاء اكثر من ثلاثة الاف مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.

ويبحث البرنامج فيما اذا كان قد حصل بينيت على ضوء اخضر أميركي لمواصلة الإستيطان؟ وهل يريد استخدام هذه الورقة لدى الشارع في الكيان الاسرائيلي، خاصة وانه من أهم المدافعين عن الاستيطان والداعين لمواصلته؟

وكانت قد أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، في أول موافقة علنية من هذا النوع منذ تولي الرئيس الامريكي جو بايدن مهام الرئاسة الأمريكية.



وأعلن ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط" التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية مساء الخميس، أنه "سيوافق في الأسبوع المقبل، على تنشيط التخطيط والبناء لنحو 3100 وحدة سكنية جديدة، في مستوطنات الضفة الغربية"، وزعمت أنها "ستقر بموازاة ذلك بناء حوالي 1300 وحدة سكنية في القرى الفلسطينية الواقعة في المنطقة "ج"، بالضفة الغربية المحتلة.

ويتم مناقشة موضوع الحلقة من برنامج " البوصلة "مع ضيوف الحلقة :

- مراسل قناة العالم فارس الصرفندي من رام الله

- أشرف عكة الكاتب والمحلل السياسي من رام الله.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...