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الرئيس التركي اردوغان: سفراء الدول الذين دعوا للإفراج عن "كافالا" سيتم إعلانهم "غير مرغوب فيهم"

السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

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