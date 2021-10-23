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قبل مؤتمر صحفي لـ" الحرية والتغيير"..

شاهد..المحتجون يقتحمون مبنى وكالة "سونا" في الخرطوم

السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

اقتحمت مجموعة من المحتجين اليوم السبت مقر وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" قبل مؤتمر صحفي مقرر لوفد من "قوى إعلان الحرية والتغيير".

العالم-السودان

وأكدت وسائل إعلام محلية أن مجموعات من المشاركين في الاعتصام أمام القصر الجمهوري والمطالبين بحل الحكومة المدنية وتسليم الحكم إلى العسكريين مدفوعين من عدة دول عربية اقتحموا مقر الوكالة قبل بدء المؤتمر الصحفي، وسط تصاعد التوتر في الموقع.

وحملت "قوى الحرية والتغيير" في بيان لها "مجموعات تتبع للفلول واعتصام القصر" المسؤولية عن اقتحام مقر الوكالة بغية منع المؤتمر، متعهدة بأن المؤتمر سيعقد "بعد الفراغ من بعض الترتيبات".

وكان من المفترض أن يشارك في مؤتمر "قوى الحرية والتغيير" كل من ياسر عرمان وصديق الصادق ومحمد ناجي الاصم وإبراهيم زريبه.

ويأتي ذلك على خلفية اندلاع أزمة سياسية جديدة في السودان وتنظيم مظاهرات مؤيدة للحكومة المدنية وأخرى تطالب بتسليم مقاليد الحكم إلى العسكريين في الخرطوم.

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قبل مؤتمر صحفي لـ" الحرية والتغيير".. شاهد..المحتجون يقتحمون مبنى وكالة "سونا" في الخرطوم

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