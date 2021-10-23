السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١
٠٤:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق.. المفوضية تحدد شرطا لاعتماد نتائج الانتخابات الأولية

العراق.. المفوضية تحدد شرطا لاعتماد نتائج الانتخابات الأولية
السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم السبت، أن نتائج الطعون ستعرض على الموقع الالكتروني خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من عمليات التدقيق، مشيرة إلى أنها ستعتمد نتائج الانتخابات الأولية في حال الطعون لم تغير من تلك النتائج. 

العالم - العراق

وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات مهند مصطفى لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعد انتهاء فحص الطعون ودراستها وتدقيقها ومن ثم تحويلها بتقرير الى مجلس المفوضين، نحاول خلال الأيام المقبلة، إنهاء كل عمليات التدقيق ودراسة الطعون وتصنيفها حسب الأهمية، وبعدها تعرض على الموقع الالكتروني".
وأضاف أن "عدد الشكاوى حتى الآن بلغ 1400طعن، قدمت إلى المفوضية من قبل المتنافسين في الانتخابات"، مبيناً أن "عدد المحطات التي تم تحديدها لا بأس به، ولا نعرف فحواها إلّا من خلال لجان مختصة".
وتابع أن "هذه اللجان، ومن خلال عملية الفحص والتدقيق في المحطة،تحول الى العد والفرز اليدوي، وبعد ذلك نقرر إن كانت تؤثر على نتائج الانتخابات أم لا".
وأشار إلى أن " النتائج الأولية سيتم اعتمادها، في حال عدم وجود طعون تغير من نتائج الانتخابات".

روابط ذات صلة

الصدر يعلق على بيان مجلس الامن بشأن الانتخابات العراقية

الفتح: قبول الطعون بنتائج الانتخابات سيفضح المفوضية

مفوضية الانتخابات العراقية تحدد المحطات التي سيتم إعادة عدها وفرزها يدويا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 23-10-2021

شاهد.. مؤتمر الوحدة الاسلامية يختم اعماله بأفكار وحلول

خبر يستفز نشطاء البحارنة نشرته صحيفة الوطن!

عُمان تعلن عن افتتاح أول مشروع من نوعه في البلاد

شاهد بالفيديو: حوار وطني مفتوح.. تونس تواجه لغز جديد

اليمن.. 'قبيلة همدان' تسير قافلة دعما للجبهات