السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١
٠٤:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

ميركل: لدي خلاف في وجهات النظر مع بوتين منذ 20 عاما

ميركل: لدي خلاف في وجهات النظر مع بوتين منذ 20 عاما
السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أنها ومنذ عام 2001 كانت لديها خلافات في وجهات النظر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد خطابه في "البوندستاغ".

العالم-اوروبا

وقالت ميركل لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ": "لقد كان واضحا دائما بالنسبة لي، أن هناك اختلافات كبيرة بيننا.. بالنسبة للرئيس الروسي، فإن انهيار الاتحاد السوفييتي حدث مأساوي، على العكس من ذلك، شعرنا بفرحة نهاية الحرب الباردة وفرحة الوحدة الألمانية والأوروبية ".

وفي حديثها عن الوضع في أوكرانيا، أشارت ميركل إلى أنها "لا تعتقد أن الأمر سيصل إلى مثل هذه المواجهة العسكرية تقريبا عند منعطف الاتحاد الأوروبي".

ووصفت ميركل حركة المهاجرين عبر بيلاروس إلى الاتحاد الأوروبي بأنها "تهديد مزدوج" بالنسبة لها.

روابط ذات صلة

اتفاق بين روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا على عقد اجتماع وزاري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 23-10-2021

شاهد.. مؤتمر الوحدة الاسلامية يختم اعماله بأفكار وحلول

خبر يستفز نشطاء البحارنة نشرته صحيفة الوطن!

عُمان تعلن عن افتتاح أول مشروع من نوعه في البلاد

شاهد بالفيديو: حوار وطني مفتوح.. تونس تواجه لغز جديد

اليمن.. 'قبيلة همدان' تسير قافلة دعما للجبهات