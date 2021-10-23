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أمير عبداللهيان يدعو للعمل على تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين ويؤكد عزم طهران على تنمية العلاقات مع باكو

السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

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