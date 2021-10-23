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ناجي الاصم القيادي بقوى الحرية والتغيير: ما حدث بالخرطوم يجافي مبادئ الثورة السودانية وهناك محاولات من "الفلول" لجر الجماهير الى العنف

السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

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