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مراسل العالم: طائرة مسيرة مجهولة تستهدف سيارة تابعة لقوات "قسد" قرب مجمّع سيران أطراف مدينة عين العرب بريف حلب الشمالي الشرقي بسورية

السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

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