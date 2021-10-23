شاهد.. انفجار خطير في موقع تصوير مسلسل كويتي وإصابة البطل

العالم- حوادث

فهد البناي نشر عبر حسابه على "انستجرام" فيديو لمشهد في أحد أعماله الدرامية التي كان يقوم بتصويرها خلال الأيام الماضية، حيث ظهر في المشهد وهو يجلس قبل لحظات من الانفجار الذي جاء عنيفا ليترك الفنان الكويتي المكان مسرعا.

وأكد فهد البناي أن هذا المشهد جاء في إطار عمل كوميدي يشارك في بطولته، وأوضح أن المخاطر دوما تحيط بالفنان في وقت يقلل البعض من مجهود النجوم والمصاعب التي يواجهونها خلال عملهم.

وقال الفنان الكويتي: "مخاطر ما تكون بالحسبان حتى لو العمل الكوميدي، وقد يقلل البعض من تعبك وجهدك وخطورة ما تقوم فيه احياناً، المهم بالنهاية فداكم، وربكم لطف".

النجوم يطمئنون على حالة الفنان فهد البناي

فهد البناي بعدما نشر الفيديو الذي كشف عن حجم الانفجار الذي وقع سعى العديد من نجوم الوسط الفني للاطمئنان عليه ومساندته وكان من بينهم الفنان خالد المظفر الذي أكد في تعليقه على مدى صعوبة الفن وأن دائما الفنان يسعى للتضحية من أجل إسعاد الجمهور، وكتب: "هذا هو الفن عبارة عن تضحية، وأنت دائما ما تضحي من أجل جمهورك يا بوصقر".

كما علقت الفنانة الإماراتية فاطمة الحوسني التي تمنت السلامة لزميلها الفنان الكويتي فهد البناي، وكتبت: "خطاكم الشر يا بو صقر وحمدلله على سلامتكم"، وعلق أيضا الفنان والمخرج محمد الحملي وكتب: "فنان وحبيب ووفي، شكرا على روحك الجميلة"، وكان من بين النجوم الذين علقوا كذلك كل من الفنانة مروة خليل، وعبدالله المسلم، وفهد العيباني، وأحمد المظفر.

الفنان فهد البناي حرص أيضا على التعليق والرد على رسائل النجوم والتأكيد على سلامته.

