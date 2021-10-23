مراسل العالم يكشف عن المجموعة التي اقتحمت وكالة سونا

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم أن مجموعة متشكلة من 150 من المشاركين في الاعتصام أمام القصر الجمهوري والمطالبين بحل الحكومة المدنية وتسليم السلطة إلى العسكريين اقتحموا مقر الوكالة قبل بدء المؤتمر الصحفي، وسط تصاعد التوتر في الموقع.

وأكد مراسل العالم ان الاشخاص الذين قاموا باقتحام مقر الوكالة كانوا من أعضاء مجموعة الميثاق الوطني.

ويعتقد المقتحمون الذين تم اخراجهم من الوكالة، ان الوكالة تنحاز لمجموعة الاربعة التي تتبع لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وأعلن مدير وكالة السودان للأنباء الغاء المؤتمر لكن المؤتمر عاد انعقاده بعد الاتصال بالشرطة والسيطرة علی الموقف.

ويأتي ذلك على خلفية اندلاع أزمة سياسية جديدة في السودان وتنظيم مظاهرات مؤيدة للحكومة المدنية وأخرى تطالب بتسليم مقاليد الحكم إلى العسكريين في الخرطوم.