السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١
٠٦:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الجيش السوداني يفرض اجراءات امنية مشددة في محيط سجن كوبر

الجيش السوداني يفرض اجراءات امنية مشددة في محيط سجن كوبر
السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل الإعلام السودانية مساء يوم السبت بأن الجيش فرض إجراءات أمنية مشددة وعزز حراسة سجن كوبر في العاصمة الخرطوم، حيث يقبع الرئيس السابق عمر البشير.

العالم- السودان

وأفادت بأن القوات المسلحة وسعت دائرة إغلاق محيط القيادة ونشرت عددا من الجنود.

وفي وقت سابق اليوم، اقتحمت مجموعة من المحتجين مقر وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" قبل مؤتمر صحفي مقرر لوفد من "قوى إعلان الحرية والتغيير".

وأكدت وسائل إعلام محلية أن نحو 150 من المشاركين في الاعتصام أمام القصر الجمهوري والمطالبين بحل الحكومة المدنية وتسليم السلطة إلى العسكريين اقتحموا مقر الوكالة قبل بدء المؤتمر الصحفي، وسط تصاعد التوتر في الموقع.

وحملت "قوى الحرية والتغيير" في بيان لها "مجموعات تتبع للفلول واعتصام القصر" المسؤولية عن اقتحام مقر الوكالة بغية منع المؤتمر، متعهدة بأن المؤتمر سيعقد "بعد الفراغ من بعض الترتيبات".

وكان من المفترض أن يشارك في مؤتمر "قوى الحرية والتغيير" كل من ياسر عرمان وصديق الصادق ومحمد ناجي الاصم وإبراهيم زريبه.

ويأتي ذلك على خلفية اندلاع أزمة سياسية جديدة في السودان وتنظيم مظاهرات مؤيدة للحكومة المدنية وأخرى تطالب بتسليم مقاليد الحكم إلى العسكريين في الخرطوم.

تصنيف :

روابط ذات صلة

شاهد..المحتجون يقتحمون مبنى وكالة "سونا" في الخرطوم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الدورية الصينية الروسية المشتركة في المحيط الهادي.. رسائل ودلالت

سوريا: اجتماع حكومي لمواجهة تطورات انتشار كورونا

شاهد: رجل يتصدى لسطو مسلح بحركة خاطفة

العراق: المفوضية تصدر بيانا جديدا حول الطعون على نتائج الانتخابت

موسكو ترد على قرار طرد دبلوماسييها من كوسوفو

شاهد.. قطار التسويات يقطع أرياف محافظة درعا في سوريا