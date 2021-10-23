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ياسر عرمان القيادي بقوى الحرية والتغيير: نؤكد دعمنا الكامل لرئيس الوزراء السوداني وأزمة الشرق تقف وراءها اياد خارجية

السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

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