السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١
٠٦:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مقتل 3 أشخاص بقصف مسيّرة تركية لسيارة في عين العرب

مقتل 3 أشخاص بقصف مسيّرة تركية لسيارة في عين العرب
السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

استهدفت مسيّرة تركية اليوم السبت للمرة الثانية خلال أسبوع، سيارة مدنية في مدينة "عين العرب" بمحافظة حلب شمالي سوريا.

العالم - سوريا

وبحسب مصادر محلية وفع الحادث على طريق حلب بالقرب من مجمع سيران.

وقالت المصادر إن القصف خلف ثلاثة قتلى، موضحا أنه لم يتم التأكيد إذا كان الضحايا من المدنيين أم من عاملي "الإدارة الذاتية".

وأشارت إلى أن العملية الأولى استهدفت رئيس مجلس العدالة الاجتماعية في كوباني بكر جرادة، وأدت إلى إصابته ومقتل اثنين من عاملي الإدارة في المنطقة.

وكانت ما تسمى "قوى الأمن الداخلي" الكردية في شمال سوريا، أعلنت أن طائرة مسيرة تركية استهدفت الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية التابعة للإدارة الذاتية في عين العرب.

وقالت الأسايش في بيان إن سيارة كانت تقل بكر جرادة تعرضت لاستهداف من مسيرة تركية، ما أدى إلى إصابته.

وأشارت "قوى الأمن الداخلي" الكردية إلى أن الاستهداف هو محاولة جديدة تهدف إلى "ترهيب المدنيين الآمنين، وضرب الاستقرار في كافة مناطقنا".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

كيف جلدت موسكو الاحتلال الاسرائيلي بسبب عدوانه على سوريا؟

القوات التركية تقصف محيط تل تمر وأبو راسين بريف الحسكة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تواصل الإحتجاجات ضد الاحتلال في الداخل.. وتل أبيب تتخوف من هبة شعبية

الجيش السوداني يفرض اجراءات امنية مشددة في محيط سجن كوبر

طالبان:نستعد لمواجهة مجلس "المقاومة الوطنية" المعارض

مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الاقليات: الوحدة في الجمهورية الإسلامية استراتيجية وليست تكتيكا

خلال الاتصال مع وزير خارجية اذربيجان؛ امير عبداللهيان : طهران مصممة على تعميق العلاقات مع باكو

مقتل 3 أشخاص بقصف مسيّرة تركية لسيارة في عين العرب