مقتل 3 أشخاص بقصف مسيّرة تركية لسيارة في عين العرب

العالم - سوريا

وبحسب مصادر محلية وفع الحادث على طريق حلب بالقرب من مجمع سيران.

وقالت المصادر إن القصف خلف ثلاثة قتلى، موضحا أنه لم يتم التأكيد إذا كان الضحايا من المدنيين أم من عاملي "الإدارة الذاتية".

وأشارت إلى أن العملية الأولى استهدفت رئيس مجلس العدالة الاجتماعية في كوباني بكر جرادة، وأدت إلى إصابته ومقتل اثنين من عاملي الإدارة في المنطقة.

وكانت ما تسمى "قوى الأمن الداخلي" الكردية في شمال سوريا، أعلنت أن طائرة مسيرة تركية استهدفت الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية التابعة للإدارة الذاتية في عين العرب.

وقالت الأسايش في بيان إن سيارة كانت تقل بكر جرادة تعرضت لاستهداف من مسيرة تركية، ما أدى إلى إصابته.

وأشارت "قوى الأمن الداخلي" الكردية إلى أن الاستهداف هو محاولة جديدة تهدف إلى "ترهيب المدنيين الآمنين، وضرب الاستقرار في كافة مناطقنا".