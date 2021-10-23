شاهد..إفتتاح أول متحف للسيارات النادرة والقديمة في طهران

العالم - خاص بالعالم

وأكد عزت الله ضرغامي وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في إيران:"لدينا أكثر من 270 سيارة قديمة ونادرة وقد قدمنا مجموعة منها في هذا المتحف الذي يستحق الزيارة من الجميع والإطلاع عن قرب على هذا التراث الجميل".

المتحف ضم سيارات تعود الى الحقبة التاريخية التي امتدت من العام ألف وتسعمائة وخمسة وعشرين وحتى العام1975.

وأوضح برويز فتاح رئيس مؤسسة المستضعفين:"لدينا العديد من السيارات التي هي فريدة من نوعها وليس لها شبيه في العالم أجمع، كما لدينا العديد من السيارات التي بقيت سليمة ولم تتلف كما حدث لشبيهاتها في العالم، ولدينا سيارات تم تصنيع بعض قطعها من الذهب الخالص".



من بين السيارات النادرة هي سيارة مرسيدس بنز يعود طرازها إلى العام ألف وتسعمئة وأربعة وثلاثين والتي لم يتم إنتاج منها سوى ست سيارات فقط في العالم، وهذه هي الوحيدة المتبقية بعد أن تم إتلاف الخمس الأخريات.

وهناك سيارة أم بي في طهران وهي إنتاج مشترك لثلاث شركات عالمية معروفة هي مرسيدس بنز وبورشه وفولكس فاجن والتي لم ينتج منها سوى سيارة واحدة فقط.

وهناك أيضا أول سيارة من إنتاج شركة رولز رويس البريطانية والتي ضمها المتحف ويعود إنتاجها إلى العام 1922.

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