بالصور.. محتجون ضد نتائج الانتخابات قرب "المنطقة الخضراء"

العالم-العراق

وقال شهود عيان إن مئات العراقيين المحتجين على نتائج الانتخابات البرلمانية تجمعوا، مساء السبت، أمام إحدى بوابات "المنطقة الخضراء" شديدة التحصين وسط العاصمة بغداد.

ويعتصم هؤلاء في ساحة "جسر الطابقين" وسط بغداد منذ الثلاثاء الماضي، وتحركوا مساء اليوم باتجاه الجسر الذي يعد أحد مداخل المنطقة الخضراء، وفق الشهود.

وأعلنت مفوضية الانتخابات قبل أيام النتائج الاولية للانتخابات المبكرة التي جرت في 10 تشرين الاول الحالي.

ووفق النتائج الأولية، جاءت "الكتلة الصدرية" التابعة للزعيم مقتدى الصدر في صدارة الفائزين بـ 73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ34 مقعدا.