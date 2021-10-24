الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١
٠١:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

اول رد فعل أمريكي على قرار تركيا لطرد سفراء 10 دول غربية

اول رد فعل أمريكي على قرار تركيا لطرد سفراء 10 دول غربية
الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تنتظر توضيح الجانب التركي قرار أنقرة طرد سفراء 10 دول، من بينهم سفير الولايات المتحدة.

العالم-الامريكيتان

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية: "لقد قرأنا هذه التقارير ونسعى للحصول على توضيح من وزارة الخارجية التركية حول ذلك".

من جهتها، دعت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد وفنلندا، في بيان مشترك الاثنين الماضي إلى الإفراج عن المعارض التركي عثمان كافالا، معتبرة أن "استمرار احتجازه يثير الشكوك حول الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا أنه أصدر تعليمات لوزير خارجيته باتخاذ إجراءات فورية لضمان إعلان هؤلاء السفراء العشرة أشخاصا غير مرغوب فيهم في تركيا.

وتتهم السلطات التركية كافالا بـ"السعي إلى زعزعة استقرار البلاد"، حيث سيمثل مجددا أمام المحكمة في 26 نوفمبر المقبل.

روابط ذات صلة

أردوغان يأمر باعتبار سفراء 10 دول "أشخاصا غير مرغوب فيهم"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اول رد فعل أمريكي على قرار تركيا لطرد سفراء 10 دول غربية

تراجع شعبية بايدن لأدنى مستوياتها

"إعلان الحرية والتغيير" تحذر من "انقلاب زاحف" في السودان

بالصور.. محتجون ضد نتائج الانتخابات قرب "المنطقة الخضراء"

لقاء بين جيفري فيلتمان وقادة سودانيين في الخرطوم...هذا ما دار بينهم

الامير تشارلز يقلّد عراقيا أعلى وسام في بريطانيا