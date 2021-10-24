الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١
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تحالف الفتح العراقي يعلن في بيان عن تفاجئه ببيان مجلس الأمن الدولي الذي هنأ بنجاح الانتخابات التشريعية قبل أن تحسم الطعون القانونية

الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

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