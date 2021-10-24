مير كاظمي: ميزانية العام الايراني المقبل تغلق دون عجز

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وقال مسعود ميركاظمي : "سنحاول تجميع موازنة العام المقبل دون عجز بالتعاون مع البرلمان و ليست هناك حاجة للاقتراض وكسب المال ".

وأضاف "مسعود مير كاظمي": "على مركز الإحصاء مراقبة المؤشرات الكلية للبلاد وتقديم التقارير الاستقرائية ".

وتابع رئيس منظمة التخطيط والميزانية أن المعلومات المناسبة والضرورية يجب أن تكون أساس تخطيط وتحركات وقرارات مسؤولي البلاد أكثر من ذي قبل ، مع التركيز على الإنتاجية ، وأضاف: "الدقة والجودة والسرعة في الوصول إلى الإحصاءات أمر مهم ، وسيتم رصد التحركات على الصعد الاقتصادية والاجتماعية وغيرها في خطة العام المقبل من قبل مركز الإحصاء ".

وأضاف ميركاظمي : "يجب أن يكون المستثمرون واثقين من المستقبل الاقتصادي ، وإذا تحقق الاستقرار الاقتصادي ، فإن السيولة ستتدفق تلقائيًا لتحريك العجلات الاقتصادية".