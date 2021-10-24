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العراق بلد ضعيف في الامن السبيراني واختراق الانتخابات ليس بدعة

العراق بلد ضعيف في الامن السبيراني واختراق الانتخابات ليس بدعة
الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

اعتبر القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران، أمس السبت، بان العراق بلد ضعيف في ملف الامن السبيراني، مبينا أن ذلك يعزز التأكيدات بشأن التلاعب الالكتروني في نتائج الانتخابات.

العالم - العراق

وقال الخدران لـوكالة "المعلومة"، إن “امريكا وهي بلد متطور في ملف الامن السبيراني ومواجهة الهجمات الالكترونية، وتحدث قادتها بشكل واضح عن وجود خروقات وتدخلات من قبل بعض القوى المخابراتية في انتخاباتها العامة لأكثر من مرة”.

وأضاف، “عندما نقول ان الانتخابات النيابية في العراق جرى اختراقها خاصة وانه يعاني من ضعف في الامن السبيراني قياسا بالدول الكبرى المتطورة في هذا الاطار، يقابلنا البعض بالتشكيك رغم ان الحقيقة واضحة بان اختراق الانتخابات الالكترونية ليس بدعة بل حقيقة يجب الانتباه لها وهذا الامر حصل”.

واشار الى ان “اختراق الانتخابات حقيقة بالنسبة لنا ودعوتنا لاجراء تحقيقات معمقة لم يات من فراغ في ظل تأكيد الكثير من المختصين على وجود ثغرات في الانظمة الالكترونية”، مبينا أن “البعض منهم قدم تساؤلات مشروعة تحتاج الى اجابات مقنعة من قبل فنيي المفوضية حيال ملف نقل النتائج والسيرفرات وبقية المسارات الفنية الأخرى”.

وترفض قوى سياسية كبيرة في العراق نتائج الانتخابات وتطالب باجراء تحقيقات معمقة حول الطعون والشكاوى.

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