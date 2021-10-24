بدء نشاط الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة باللغتين الهندية والآذرية

العالم - ايران

وافاد الموقع الاعلامي لسماحة القائد بان نشاط الموقع باللغتين الهندية والآذرية بدا تزامنا مع ايام ميلاد النبي الاكرم (ص) والامام جعفر الصادق (ع) واسبوع الوحدة (19-24 تشرين الاول/اكتوبر).

وسيكون نشاط الموقع باللغة الهندية متاحا مع تدشين الوبسايت hindi.khamenei.ir .

كما سيكون نشاط الموقع متاحا باللغة الآذرية في شبكات التواصل الاجتماعي على العنوان التالي: facebook.com/Khamenei.az و twitter.com/az_Khamenei .

يذكر ان الموقع الاعلامي لقائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله الخامنئي KHAMENEI.IR كان قد بدا عام 2003 ويقوم بتغطية اخبار وتصريحات وفكر وسيرة قائد الثورة وانتاج ونشر النصوص بمختلف اللغات.