الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١
٠٥:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

بدء نشاط الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة باللغتين الهندية والآذرية

بدء نشاط الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة باللغتين الهندية والآذرية
الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

 لمناسبة اسبوع الوحدة، بدا نشاط الموقع الاعلامي لمكتب حفظ ونشر مؤلفات قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي (KHAMENEI.IR)، باللغتين الهندية والآذرية.

العالم - ايران

وافاد الموقع الاعلامي لسماحة القائد بان نشاط الموقع باللغتين الهندية والآذرية بدا تزامنا مع ايام ميلاد النبي الاكرم (ص) والامام جعفر الصادق (ع) واسبوع الوحدة (19-24 تشرين الاول/اكتوبر).

وسيكون نشاط الموقع باللغة الهندية متاحا مع تدشين الوبسايت hindi.khamenei.ir .

كما سيكون نشاط الموقع متاحا باللغة الآذرية في شبكات التواصل الاجتماعي على العنوان التالي: facebook.com/Khamenei.az و twitter.com/az_Khamenei .

يذكر ان الموقع الاعلامي لقائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله الخامنئي KHAMENEI.IR كان قد بدا عام 2003 ويقوم بتغطية اخبار وتصريحات وفكر وسيرة قائد الثورة وانتاج ونشر النصوص بمختلف اللغات.

روابط ذات صلة

قائد الثورة يوافق على عفو او خفض العقوبة عن اكثر من 3400 سجين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الفتح يعلق على بيان مجلس الأمن بشأن الانتخابات العراقية

رئيس وزراء باكستان يصل السعودية

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب اللبناني حسن عز الدين.. مصلحة لبنان تتحقق بإقامة علاقات مميزة مع سورية

هذه تفاصيل 'شبكة الموساد' التي فككتها مخابرات تركيا

تحذيرات من جائحة تشبه 'كورونا'.. والسر في 'حشرة' تمص دمك

والدة مقداد القواسمي: ابني في وضع صحي سيّئ بمستشفى كابلان المحتجز فيه