وزير الصحة الايراني: تطعيم 75 مليون جرعة من لقاح كورونا في البلاد

العالم - ايران

وقال عين اللهي في تصريح ادلى به للقناة الاولى في التلفزيون الايراني مساء السبت: انه تم لغاية الان تطعيم اكثر من 75 مليون شخص في البلاد باللقاح المضاد لفيروس كورونا في حين كان العدد 5 ملايين فقط قبل شهرين.

واضاف: ان عدد الوفيات اليومية بسبب كورونا في البلاد كان نحو 700 شخص قبل شهرين فيما انخفض اليوم الى 124 شخصا كما ان عدد الراقدين كان اكثر من 7 الاف فيما انخفض الان الى 1400 شخص.

واشار وزير الصحة الى الاوضاع لمواجهة كورونا رغم التطعيم واضاف: رغم انه تمت السيطرة على كورونا في ظروف مناسبة الان الا انه علينا الاستعداد لمواجهة الموجة السادسة لهذه المرض المقيت.

واكد بان الطريق الوحيد للسيطرة على المرض وتوفير الحماية للمواطنين من الاصابة هو التطعيم واضاف: ان التطعيم والالتزام بالتوصيات الصحية يعدان اهم مسؤولية ينبغي الالتزام بهما لتحصين المواطنين من الاصابة بالمرض.

واوضح بانه تم لغاية الا تطعيم 76 بالمائة من سكان البلاد بالجرعة الاولى و 40 بالمائة بالجرعتين الاولى والثانية.

وحول انتاج اللقاح الداخلي قال وزير الصحة بانه تم لحد الان انتاج 14 مليون جرعة من اللقاح الداخلي وبما ان فرصة توفير 160 مليون جرعة في الداخل غير متوفرة لذا سنستمر في استيراد اللقاح من الخارج من اجل انقاذ المواطنين والحيلولة دون اصابتهم بالمرض.