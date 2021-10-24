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الشرطة الألمانية تضبط "31 مهاجرا عراقيا' على الحدود البولندية

الشرطة الألمانية تضبط
الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

اكتشفت الشرطة الألمانية وجود 31 مهاجرا عراقيا داخل شاحنة صغيرة قرب الحدود الألمانية البولندية، عند ولاية مكلنبورغ-فوربومرن، وألقت القبض عليهم.

العالم - اوروبا

وأعلنت الشرطة الألمانية، يوم أمس، أن المهاجرين، وهم 19 رجلا وامرأتين وعشرة أطفال، لم يكونوا بحالة صحية جيدة، موضحة أن الأطفال كانوا يرتدون أحذية رطبة بالية، وكانت أقدامهم ملفوفة جزئيا بورق الألومنيوم وتعرضت لجروح جراء ذلك.

وجرى نقل اللاجئين إلى مركز شرطة باسفالك، وفقا لتصريحات الشرطة.

وكانت الشاحنة البولندية قد عبرت الحدود في بلانكنسي في منطقة فوربومرن-جرايفسفالد، وأوقفتها الشرطة الفيدرالية في بلدة بوك صباح يوم السبت.

واحتجز قائد الشاحنة البالغ من العمر 34 عاما، وعثرت الشرطة أثناء تفتيش المهرب البولندي على سكين كبير بيد واحدة وغطاء رأس ضد العواصف ارتداه للتمويه.

وحاول المهاجرون بجد كبير الوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروس منذ شهور، كما استخدموا أيضا الطريق عبر بولندا إلى ألمانيا.

وتتهم حكومتا ألمانيا وبولندا حاكم بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، بنقل اللاجئين من مناطق الأزمات إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة.

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