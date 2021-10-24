مصلحة لبنان تتحقق بإقامة علاقات مميزة مع سورية

العالم - سوريا

وخلال لقائه مع وفد من حزب البعث العربي الاشتراكي في منطقة الجنوب اللبناني اليوم قال عز الدين “لقد اثبتت التجربة التاريخية أن للبنان المصلحة في إقامة علاقات مميزة مع سورية.. وفي الوقت الحاضر لا يزال لبنان الأكثر استفادة من دفع عملية التعاون الاقتصادي معها نحو الأمام و لا سيما أنها تعتبر بوابة العبور للبنان إلى العالم العربي كله”.

وحول الجريمة بحق المدنيين العزل في منطقة الطيونة الأسبوع الفائت أكد عز الدين أننا سنتابع هذه القضية بجدية تامة من أجل الوصول للعدالة الحقيقية التي تكمن في معاقبة المجرمين في أي موقع كانوا من المسؤولية.