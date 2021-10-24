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الفتح يعلق على بيان مجلس الأمن بشأن الانتخابات العراقية

الفتح يعلق على بيان مجلس الأمن بشأن الانتخابات العراقية
الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد تحالف الفتح، أمس السبت، أنه تفاجأ ببيان مجلس الأمن الدولي الذي هنأ بنجاح الانتخابات قبل أن تحسم الطعون القانونية.

العالم - سوريا

وقال الفتح في بيان، "فوجئنا ببيان مجلس الأمن الذي هنأ بنجاح الانتخابات قبل أن تحسم الطعون القانونية، على الرغم من الاعتراضات الكثيرة من غالبية القوى السياسية والمرشحين".

وأضاف أن هذا الامر "يخرج المنظمة الدولية وبعثتها من الحيادية ويثير التساؤلات حول دورها فيما جرى ويجرى، خاصة أن المراقبين الدوليين والمحليين لا سيما بعثة الاتحاد الاوربي قد سجلت العديد من المخالفات في يوم الانتخابات وإعلان النتائج".

وأكد تحالف الفتح أن "الاستجابة لمطالب الجماهير والقوى السياسية بإعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات حق لن نتنازل عنه ابدا، وكما أشار إليه القانون ونرفض أي تدخل خارجي في كل مايتعلق بالانتخابات".

واصدر مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، بياناً بشأن نجاح الانتخابات المبكرة في العراق، هنأ فيه الشعب العراقي والحكومة العراقية بمناسبة الانتخابات الاخيرة التي أجريت في العاشر من شهر اكتوبر الجاري، كما رحب أعضاء المجلس بالتقارير الأولية التي تفيد بأن الانتخابات المبكرة "سارت على نحو سلس وتميزت عن جميع الانتخابات التي سبقتها باصلاحات فنية وإجرائية مهمة".

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