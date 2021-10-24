رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يزور الإمارات

العالم-الاحتلال

وقال المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أوفير جندلمان في تغريدة على "تويتر": "رئيس الوزراء بينيت سيسافر قريبا إلى الإمارات بزيارة رسمية أولى لرئيس وزراء إسرائيلي لهذا البلد".

ولم يذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء تاريخا محددا للزيارة.

والثلاثاء الماضي، أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لزيارة رسمية أولى إلى دولة الإمارات.

وقال حساب الخارجية الإسرائيلية الناطق بالعربية: "نقل السفير الإماراتي في "إسرائيل" محمد آل خاجة في مستهل اللقاء مع رئيس الوزراء بينيت، رسالة خطية خاصة نيابة عن ولي عهد دولة الإمارات سمو الشيخ محمد بن زايد، تضمنت دعوة رئيس الوزراء لزيارة رسمية أولى إلى بلاده.. وشكر رئيس الوزراء السفير على هذه الدعوة الكريمة"حسب تعبيره.