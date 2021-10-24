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5 مكونات في مطبخك تقلل من ألم الأسنان ..تعرف عليها

5 مكونات في مطبخك تقلل من ألم الأسنان ..تعرف عليها
الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

وجع الأسنان من المشاكل الشائعة، قد تعاني من التهاب وألم وأعراض أخرى، يمكن أن يكون هناك عدة أسباب وراء ألم الأسنان بما في ذلك التجاويف وتآكل المينا والعدوى وغير ذلك الكثير، يمكن أن يجعل ألم الأسنان من الصعب عليك تناول وجباتك وقد يؤثر على نومك أيضًا، يمكنك التعامل مع وجع الأسنان ببعض العلاجات المنزلية.

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ولكن إذا استمر الألم لبضعة أيام ، فمن الضروري أن ترى طبيب أسنانك لمعرفة السبب الدقيق، فى السطور القادمة سنقدم لك بعض العلاجات المنزلية الفعالة التي يمكن أن تساعدك على التخلص من هذه الحالة غير المريحة، بحسب ما ذكره موقع " doctor-ndtv".

1. الثوم

هذا المكون الشائع للوصفات مفيد في السيطرة على وجع الأسنان، له خصائص مضادة للبكتيريا يمكن أن تقتل البكتيريا ويعمل أيضًا كمسكن للآلام، يمكنك تحضير شاي الثوم أو مضغ فص ثوم طازج، يمكنك أيضًا وضع معجون الثوم على المنطقة المصابة.

2. القرنفل

القرنفل علاج قديم لألم الأسنان، لا يمكنه التحكم في الألم فحسب ، بل يهدئ الالتهاب أيضًاو يمكنك استخدام القرنفل بعدة طرق للحصول على بعض الراحة، تناول بعض شاي القرنفل الساخن أو افرك زيت القرنفل على المنطقة المصابة.

3. الماء المالح

شطف الماء المالح هو أحد العلاجات الأساسية لمشاكل الأسنان، إنه علاج بسيط ولكنه فعال لألم الأسنان، كل ما عليك فعله هو إضافة بعض الملح إلى الماء الساخن واستخدامه كغسول للفم، يمكنك تكرار هذا 2-3 مرات في اليوم.

4. كمادات باردة

يشيع استخدام الكمادات الباردة كمسكن للألم خاصة بعد الإصابة، قد يساعدك أيضًا في التخلص من ألم الأسنان، لفي بعض الثلج بمنشفة وضعيها على الجانب المصاب من الوجه لبعض الوقت.

5. النعناع

يمكن أن يقلل النعناع من آلام الأسنان والالتهابات وتهدئة اللثة الحساسة تمامًا مثل القرنفل. يمكنك استخدام زيت النعناع أو وضع كيس شاي النعناع قليلًا على السن.

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