'أوباما' يعلق على مسار مستقبل أمريكا والعالم!

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وأضاف أوباما وهو من الحزب الديمقراطي يوم السبت في مدينة ريتشموند خلال ظهور انتخابي قبل إجراء انتخابات حاكم ولاية فرجينيا الأمريكية أنه من ناحية أخرى فهناك تيار يمارس "سياسة الانحطاط والانقسام والصراع".

وواصل أوباما القول: "لكن الخبر السار هو أن هناك طريقة أخرى يمكننا من خلالها أن نتعاون ونحل المشاكل الكبيرة بذلك"، مشيرا إلى أن هذا قرار "أعتقد أنه سيحدد ليس فقط مسار السنوات المقبلة ، ولكن أيضا العقود المقبلة من تاريخ البشرية".

وقال أوباما إن الأمر يتعلق بتحديد نوع الديمقراطية التي سيرثها الجيل المقبل.

وحذر الرئيس الأسبق من “العودة إلى الفوضى التي تسببت في الكثير من الأضرار”.

ويرجح أن أوباما يلمح بذلك إلى فترة ولاية خليفته دونالد ترامب، الذي حكم البيت الأبيض من عام 2017 حتى كانون ثان /يناير الماضي.

يترشح زميل أوباما في الحزب الديمقراطي تيري مكوليف ضد المرشح الجمهوري المدعوم من ترامب جلين يونجكين لمنصب حاكم ولاية فرجينيا.

تجري الانتخابات في الثاني من تشرين ثان/ نوفمبر المقبل، وتعتبر اختبارا مبكرا للتوجه الانتخابي على مستوى البلاد في غضون عام من انتخابات الكونغرس الأمريكي.

تتوقع استطلاعات الرأي سباقا متكافئا بين المرشحين.

كما يدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من الديمقراطيين البارزين أيضا مكوليف في الحملة الانتخابية في ولاية فرجينيا المتاخمة لعاصمة واشنطن.