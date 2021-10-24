مقتل شخصين بانفجار قنبلة في العاصمة الأوغندية كمبالا

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وأفاد بأنه لم يتضح سبب الانفجار ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، وأشارت وكالة "رويترز" إلى أنه لم يتسن الاتصال بمسؤولين أوغنديين للاستفسار منهم عما حدث.

يذكر أن، قرر رئيس أوغندا يوري موسيفني، إغلاق المدارس لمدة 6 أسابيع وتعليق التنقل غير الضرورى بين المقاطعات، فى محاولة لوقف الزيادة المقلقة فى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المسجلة في الأسابيع الأخيرة بالبلاد.

وقال موسيفني - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1"، إن نسبة الحالات الشديدة أو الحرجة بسبب "كوفيد-19" وكذلك الوفيات تشهد ارتفاعا فى هذه الموجة مقارنة بالأعداد السابقة فى الموجة الأولى للوباء..

موضحا أن الدولة سجلت معدلات إصابة بـ"كوفيد-19" أعلى بكثير فى غضون أسبوعين عن تلك المسجلة على مدار فترة تتراوح من 3 إلى 4 أشهر خلال الموجة الأولى.

وأشار الراديو إلى أنه سيتم إغلاق المدارس في البلاد اعتبارا لمدة 6 أسابيع ويحظر معظم التجمعات، باستثناء حفلات الزفاف وجنازات من خلال أعداد صغيرة، موضحا أنه اعتبارا من يوم الخميس المقبل، يسمح فقط لمركبات الطوارئ والسياحة ونقل البضائع بالتنقل من منطقة إلى أخرى، بينما يتم الإبقاء على حظر التجول حاليا من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الخامسة والنصف صباحا وذلك حتى منتصف شهر يوليو المقبل.

وأفاد الراديو بأن معظم المتاجر والأسواق ستظل مفتوحة بشرط أن تمتثل للإجراءات الصحية المتخذة من قبل الحكومة الأوغندية، ولكن مع استمرار غلق الحانات حيث أن الإصابات بالجائحة تزايدت خلال الأسابيع الأخيرة وكذلك عدد الحالات الخطيرة.

كانت أوغندا قد اتخذت تدابير قوية لمكافحة وباء "كوفيد-19" في وقت مبكر من شهر مارس من العام الماضي، ونجحت الدولة أن تكون في منأي نسبيا من الفيروس.

يذكر أن أوغندا سجلت حتى الآن 52 ألفاً و935 إصابة بينها 383 وفاة، بينما تلقى 750 ألف شخص الجرعة الأولى من اللقاح، وحصل 35 ألف مواطن على جرعتي اللقاح في دولة يبلغ تعداد سكانها نحو 45 مليون نسمة.