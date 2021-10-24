الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١
٠٨:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الكعبي: إصرار مفوضية الانتخابات على النتائج سيقود البلد الى الفوضى

الكعبي: إصرار مفوضية الانتخابات على النتائج سيقود البلد الى الفوضى
الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

رأى المحلل السياسي العراقي سعد محمد الكعبي،اليوم الاحد، ان إصرار مفوضية الانتخابات على نتائج الاقتراع وعدم الاستجابة للقوى الوطنية سيقود البلد نحو الفوضى.

العالم - العراق

وقال الكعبي في تصريح لـ (المعلومة)، ان “الاعتراف الدولي من قبل مجلس الامن على نتائج الاقتراع، ماهو الا تفويض للحكومة العراقية باستخدام القوة واراقة دماء المتظاهرين على نتائج الانتخابات”.

وأضاف ان “إصرار المفوضية على النتائج الحالية رغم التأكيد على وجود خروق وانتهاكات في عملية الاقتراع، سيقود البلد الى الفوضى، الامر الذي سيزيد من الازمة الراهنة”.

وأوضح الكعبي، ان “استمرار المفوضية بهذا النهج وعدم تحرك الحكومة لحلحلة الأوضاع، سيجعل من الحكومة الحالية اول المستفيدين من الاستمرار بالبقاء في السلطة، من دون رقيب او حسيب وهو ماقد تستغله الأطراف الفاسدة في خدمة مصالحها”

روابط ذات صلة

الفتح يعلق على بيان مجلس الأمن بشأن الانتخابات العراقية

العراق بلد ضعيف في الامن السبيراني واختراق الانتخابات ليس بدعة

بالصور.. محتجون ضد نتائج الانتخابات قرب 'المنطقة الخضراء'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس وزراء السودان يعلق على قضية حل الحكومة

خلافات بشأن الملف الفلسطيني تهدد استقرار حكومة بينيت

المالكي: الاطار التنسيقي سيعقد اجتماعا اليوم بحضور جميع القوى الوطنية

شاهد بالفيديو.. ماذا يعني اعتبار السعودية دخول حرب اليمن مرحلة خطيرة؟

إلغاء المؤتمر الصحفي لقوى الحرية و التغيير.. وزارة الإعلام السودانية تندد بمحاولة اقتحام مقر وكالة الأنباء

الفلبين ترفع الحظر لعودة اكثر من 1000 عامل من العراق