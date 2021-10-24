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مصر تعلّق على تمويل 'دول عربية' لسد النهضة الإثيوبي

مصر تعلّق على تمويل 'دول عربية' لسد النهضة الإثيوبي
الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

علّق وزير الري المصري "محمد عبد العاطي"، على سؤال حول "تمويل دول عربية لسد النهضة الإثيوبي".

العالم - مصر

وخلال لقاء مع برنامج "على مسؤوليتي" أمس السبت، قال محمد عبد العاطي مجيبا عن مسألة تمويل دول عربية لسد النهضة الإثيوبي: "الإجابة مش عندي..اسألهم"، لافتا إلى أن "المشروعات التي تنفذها الدولة معلنة، وهو ما يجعل الدول الخارجية تراقب وتتابع الأوضاع في مصر".

وأشار عبد العاطي إلى أن "هناك تحديا واحدا يواجهه كوزير، وهو توفير المياه لكل الناس والاستخدامات بالكمية والتوقيت المناسبين، إضافة إلى وضع كل السياسات والاستراتيجيات وتنفيذ المشروعات المختلفة"، مؤكدا أن "الرئيس، عبد الفتاح السيسي، يعلم كل تفاصيل ملف المياه".

وأضاف: "الرئيس بيقولي مش عاوزين نسيب نقطة مياه على أرض مصر لا نعيد استخدمها مهما كانت التكلفة".

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مصر تعلّق على تمويل 'دول عربية' لسد النهضة الإثيوبي

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