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الفلبين ترفع الحظر لعودة اكثر من 1000 عامل من العراق

الفلبين ترفع الحظر لعودة اكثر من 1000 عامل من العراق
الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

رفعت ادارة التوظيف خارج الحدود الفلبينية ، الاحد، حظر انتشار العمال في العراق والسماح بعودة اكثر من الف عامل من المغتربين هناك في ظل ظروف معينة .

العالم - العراق

وذكرت صحيفة مانيلا تايمز في تقرير ان ” وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو قرر ايضا اعفاء العمال العائدين بدون وثائق ، لكن ادارة التوظيف خارج الحدود استمرت في فرض الحظر على العمال المعينين حديثا”.

وقال بيلو إن ” رفع الحظر سيسمح لأكثر من ألف عامل فلبيني في منطقة كردستان العراق بالعودة إلى ديارهم من أجل لم شملهم مع عائلاتهم في عيد الميلاد هذا العام والعودة إلى مواقع عملهم بعد أن تتم معالجة قضاياهم من قبل ادارة التوظيف في المنظقة العراقي”.

واضاف التقرير ان ” رفع الحظر يأتي بعد ان خفضت وزارة الخارجية الفلبينية مستوى التحذير من الاعادة الالزامية الى مستوى التنبيه بتوصية من السفارة الفلبينية في بغداد “.

وتابع ان ” من بين الشروط التي حددتها ادارة التوظيف لعودة العمال إلى العراق وجود دليل على أن العامل نشط ، وأن العامل يعود إلى نفس صاحب العمل أو الشركة ، وأن العقد المبرم بين العامل وصاحب العمل يتوافق مع قوانين العمل الفلبينية والعراقية ، وموقع العمل خارج ما يسمى بـ “المناطق المحظورة”.

وبين ان ” المناطق المحظورة التي حددتها وزارة الخارجية الفلبينية تشمل هي محافظات الأنبار ونينوى وكركوك والموصل و مدينة الصدر في محافظة بغداد و العمادية ومخمور وكلاهما في محافظة أربيل”.

يشار الى أن ” هناك حوالي 1000 عامل فلبيني في كردستان ونحو 500 فلبيني يعملون داخل القاعدة الأمريكية في العراق هناك”.

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الفلبين ترفع الحظر لعودة اكثر من 1000 عامل من العراق