ناسا تحدد موعد رحلتها الأولى بمهمة أرتميس إلى القمر.. اعرف التفاصيل

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ويأتي الإطلاق في فبراير 2022 بعد أن أرادت وكالة الفضاء الأمريكية إرسال الرحلة التجريبية بحلول نهاية هذا العام 2021.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن Artemis 1 هي الخطوة الأولى في خطة أمريكا لإعادة البشر إلى القمر بحلول عام 2024 على Artemis 3.

سيشهد برنامج Artemis أول امرأة وأول شخص من ذوى البشرة الداكنة يصلون إلى سطح القمر.

قال مايك سارافين ، مدير مهمة Artemis 1: "تفتح فترة الإطلاق في الثاني عشر من شهر فبراير وآخر فرصة لنا في فبراير في السابع والعشرين ثم النوافذ التالية في مارس ثم أبريل".

تعتمد فترات الإطلاق المحتملة هذه على الميكانيكا المدارية والموقع النسبي للأرض فيما يتعلق بالقمر.

قالت وكالة الفضاء الأمريكية في بيان صدر مؤخرًا إن ناسا حققت إنجازًا كبيرًا عندما قامت بوضع كبسولة أوريون للطاقم فوق صاروخ SLS الضخم.

قال مدير ناسا بيل نيلسون في بيان: "مع تكامل صاروخ نظام الإطلاق الفضائي التابع لناسا ومركبة أوريون الفضائية، نقترب أكثر فأكثر من الشروع في حقبة جديدة من استكشاف الإنسان للفضاء السحيق".

وأضاف نيلسون، "أنه بفضل العمل الشاق الذي قام به الفريق في التصميم والتصنيع والاختبار والانتهاء من تجميع صاروخ ومركبة فضائية جديدة تابعة لناسا، نحن في المرحلة الأولى من الاستعدادات للإطلاق الأول في مهمة Artemis I، مما يمهد الطريق لاستكشاف القمر والمريخ وما بعدها لسنوات عديدة قادمة".