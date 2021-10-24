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مراسل العالم: متظاهرون ينتمون إلى جناح الميثاق الوطني يقومون بإغلاق عدد من الطرق الرئيسة بالعاصمة السودانية الخرطوم

الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

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