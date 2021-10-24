الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١
١١:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

دراسة تحذر: السل قد ينتقل بالتنفس

دراسة تحذر: السل قد ينتقل بالتنفس
الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

خلصت دراسة حديثة إلى أن مجرد التنفس قد يكون سبباً رئيسياً لانتقال عدوى السل، ما قد يغير في العمق استراتيجيات احتواء هذا المرض التي تركزت تاريخياً على أبرز أعراضه: العطس.

العالم - منوعات

ويذكّر هذا النقاش بذلك الذي حصل في الأوساط العلمية في بداية جائحة كوفيد-19: ففي حال تأكيد فرضية انتقال السل من خلال التنفس، هذا يعني أن معالجة الأشخاص الذين أصيبوا بالأعراض لا تكفي لوقف تفشي المرض.

وأشار دينكيلي إلى أن المقاربة الجديدة ضد المرض يجب أن تقوم على رصد الأشخاص المصابين بالسل من دون انتظار خضوعهم للعلاج.

وقال «إذا ما كان انتقال العدوى ممكناً في غياب أي أعراض، فإن ذلك يعقّد المهمة كثيراً».

وقُدمت هذه النتائج التي لم تخضع بعد للمراجعة من علماء آخرين، خلال مؤتمر دولي عبر الإنترنت خُصص للصحة الرئوية.

والسل مرض معدٍ يصيب الرئتين في أكثر الأحيان، بسبب بكتيريا تُعرف بالمتفطرة السليّة أو عصية كوخ نسبة إلى اسم مكتشفها.

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن 1,5 مليون شخص يموتون بسبب السل سنويا، ما يجعله المرض المعدي الأكثر فتكا (من دون احتساب كوفيد).

وتلفت المنظمة إلى أن ما يقرب من ربع سكان العالم يصابون بالبكتيريا، لأن 5% إلى 15% فقط من هؤلاء الأشخاص يتطور لديهم المرض، وهم بأكثريتهم يعيشون في بلدان ذات دخل منخفض إلى متوسط.

روابط ذات صلة

تعرف على متلازمة الضائقة التنفسية لحديثي الولادة؟

الارتعاش في العين يمكن ان يكون علامة على نقص فيتامين 'B12'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأرصاد السورية.. الجو بين صحو وغائم جزئيا ومائل للبرودة ليلا

الصين تدين بشدة الهجوم الإرهابي في دمشق

'الممر الأخضر'.. اتفاقية جديدة بين الإمارات و الاحتلال الاسرائيلي

إعلان أردوغان طرد سفراء 10 دول من أنقرة يثير ردود أفعال دولية

جلسة استماع لشهود عائلة بنات..تفاصيل مهمة

الخارجية الأمريكية تصنف مواطني سوريا بالـ'مشردين' .. والسبب؟