ماذا يعني اعتبار السعودية دخول حرب اليمن مرحلة خطيرة؟

العالم- خاص بالعالم

وقال حيدر في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان هذا يدل على ان سطوة بن سلمان ومحاولته المزيد من السيطرة من خلال المؤسسة الدينية كونها مصدر للاقناع للناس خاصة في وجه الانفتاح وانكشاف الامور لم يعتدها المجتمع السعودي بشكل مسبق.

واوضح حيدر: ان هناك علاقة لهذه المسألة باليمن وانصار الله وعملية جيزان، ومحاولة رص الصفوف من الداخل السعودي وكل هذا بسبب التأثيرات الخارجية من قبل اليمن، مشيراً الى ان نوع السلاح الذي استخدمه انصار الله من الصواريخ الباليستية الدقيقة ضد السعودية ينذر بتطور خطير جداً على مستقبل السعودية خاصة مع ازمة الطاقة العالمية التي تمثل السعودية حاجة العالم لهذا المصدر، ما تسبب بقلق الامريكيين ومسارعتهم بادانة الهجمات والتي تدل على عظمة الامر وشأنه الذي قام به انصار الله من نوع السلام المستخدم في الهجوم على السعودية الامر الذي يهدد المصالح الاستراتيجية.

واضاف حيدر: ان القيامة الامريكية على اوجهها لتهييج المجتمع الدولي ضد انصار الله، خاصة فيما يتعلق بمعركة مأرب، المدينة المعروفة ببؤرة الاصوليين والدواعش والقاعدة وغيرها.

وتساءل حيدر: كيف يمكن للسعودية والتحالف بقيادة امريكا، ان يقوم بجهود دولية لتجييش المجتمع الدولي ورفع العلم الانساني في مدينة مأرب، بينما هم يحاصرون اليمن بأكمله منذ سنوات.

واكد حيدر ان هناك صفوف قديمة موالية للسعودية من جماعة عبد ربه بدأت تنهار في جبهات مأرب الاستراتيجية، استطاع خلالها انصار الله تحقيق مهم جداً فيها، منها منطقة العبدية وجوبا جنوب مأرب ومنطقة الروضة والخوير شرق مأرب والسيطرة على التلال الشرقية والجنوبية لمأرب.