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مراسلة العالم: الجيش السوري والقوى الأمنية تبدأ عمليات تفتيش وتمشيط مدينة الحراك بريف درعا الشرقي بعد تسلمهما كامل السلاح

الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

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