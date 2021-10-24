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ترکیا
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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آية الله خامنئي: "داعش" التي تتبنى التفجيرات في أفغانستان هي صناعة أميركية وهذا ما اعترف به الديمقراطيون في أميركا
آية الله خامنئي: قد دخل موضوع الشيعة والسنة منذ سنوات في الأدبيات السياسية الأميركية وذلك بالرغم من أنها تعارض الإسلام من الأساس وتعاديه
آية الله خامنئي: التفجيرات الأخيرة في أفغانستان نموذج من نتائج زرع بذور الخلاف بين الشيعة والسنة
آية الله خامنئي: السبب وراء تأكيد الجمهورية الإسلامية على الوحدة الإسلامية هو لمواجهة مخططات الأعداء
آية الله خامنئي: إذا اتحد المسلمون فإن ذلك سيؤدي إلى تعزيز قدراتهم جميعا
آية الله خامنئي: وحدة المسلمين ليس أمرا تكتيكيا إنما موضوع رئيسي وفريضة قرآنية قاطعة
قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي يستقبل الضيوف المشاركين في مؤتمر الوحدة الإسلامية بالعاصمة طهران
الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس: لا يمكننا الصمت في ظل ما يتعرض له الأسرى المضربين عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري و لن نتركهم وحدهم
مراسلة العالم: الجيش السوري والقوى الأمنية تبدأ عمليات تفتيش وتمشيط مدينة الحراك بريف درعا الشرقي بعد تسلمهما كامل السلاح
مراسلة العالم: افتتاح مركز تسوية في مدينة إزرع بريف درعا الأوسط لتسليم السلاح وتسوية أوضاع جميع المطلوبين من القرى المحيطة جنوب سورية
آية الله خامنئي: إذا اتحد المسلمون فإن ذلك سيؤدي إلى تعزيز قدراتهم جميعا
الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش
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