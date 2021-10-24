وزير خارجية الجزائر: 'نأمل أن تشارك سوريا بالقمة العربية'

العالم - سوريا

وقال العمامرة في تصريحات صحافية أن مشاركة سوريا في القمة العربية مرتبط بالمشاورات، مضيفاً أن “9 وزراء خارجية عرب أكدوا أن غياب سوريا عن الجامعة العربية أضر بالعمل العربي المشترك، وأن سوريا يجب أن تكون ضمن الجسم العربي اليوم قبل الغد”.

وشدد العمامرة في كلمة أدلى بها سابقا خلال الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية، على أن العالم العربي لم يشهد في تاريخه المعاصر مرحلة بمثل صعوبة وخطورة المرحلة الراهنة.

وأوضح أن خطورة المرحلة التي يمر بها العالم العربي تبعث على القلق الكبير والإحباط المتزايد لدى المواطن العربي من المحيط إلى الخليج الفارسي، مشيراً إلى أن بعض الأزمات في الوطن العربي هي ساحة صراعات لقوى أجنبية تدفع ثمنها الشعوب في النهاية.

وأكد على أن الجزائر ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتدعو إلى الاهتداء بفضائل الحوار لحل أزمات ليبيا وسوريا واليمن.

وتابع: “هناك من يسعى للبحث عن أدوار مؤثرة في بنية النظام الدولي عبر إقامة تحالفات هدفها الوحيد تحقيق مكاسب آنية على حساب الأهداف السامية لمنظومة العمل المشترك”، مضيفا “الأدهى أن هناك من أصبح يستقوي بالعدو التاريخي لضرب الأشقاء والتجني بشكل مباشر على الجار”.

يذكر أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد صرح في وقت سابق، أن دمشق مستعدة لتطوير علاقاتها مع جيرانها ، على الرغم من مواقفهم السابقة إزاء النزاع السوري، مبدياً قناعته أن جامعة الدول العربية منذ إقصاء سوريا تعمل بلا قلب العروبة النابض على حد تعبيره.