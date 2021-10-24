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آية الله خامنئي: "داعش" التي تتبنى التفجيرات في أفغانستان هي صناعة أميركية وهذا ما اعترف به الديمقراطيون في أميركا

الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

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