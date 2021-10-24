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'حماس' تعلن تلقيها وعودا من دول إقليمية منها الإمارات بشأن معتقليها بالسعودية

'حماس' تعلن تلقيها وعودا من دول إقليمية منها الإمارات بشأن معتقليها بالسعودية
الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت حركة "حماس" أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى في الأيام الأخيرة اتصالات مكثفة مع عدد من دول المنطقة كي "تتدخل بغية إطلاق سراح معتقلي الحركة في السعودية".

العالم-فلسطين

وأكدت الحركة في بيان أصدرته اليوم الأحد أن هذه الاتصالات شملت كلا من مصر وقطر وتركيا والأمم المتحدة وكذلك "الإمارات عبر بعض الأصدقاء".

ولفتت "حماس" إلى أن هنية أطلع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأسماء هؤلاء المعتقلين (وعلى رأسهم ممثل الحركة السابق محمد الخضري أبو هاني) والمعلومات المتعلقة بهم، وأعرب عن أمله في إطلاق سراحهم جميعا.

وحذر هنية، حسب البيان، من أن أوضاع المعتقلين الصحية صعبة، مضيفا أنه "لا أحد يتمنى أن يفقد أي من أبطال الشعب الفلسطيني حياته" داخل سجن بالسعودية.

وتابع البيان: "تلقى رئيس الحركة وعودا بالتحرك من هذه الدول، والعمل على معالجة هذه القضية، وأكد أنه وإخوانه في قيادة الحركة سيواصلون حراكهم السياسي والدبلوماسي من أجل تأمين الإفراج عن المعتقلين لدى المملكة وإغلاق هذا الملف نهائيا.

وفي سياق متصل، أكدت "حماس" استمرار مساعيها الرامية إلى الإفراج عن أنصار الحركة المعتقلين في ليبيا، وعلى رأسهم ممثلها في البلاد مروان الأشقر.

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