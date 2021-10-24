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نشطاء: قصف التنف، صفعة قوية لامريكا في سوريا

الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

قاعدة التنف، القاعدة الواقعة شرقي سوريا قرب الحدود مع كل من العراق والاردن. القاعدة التي أقامتها الولايات المتحدة لدعم وتدريب الجماعات المسلحة تعرضت لقصف بطائرات مسيرة بعد ايام قليلة من العدوان الذي استهدف مواقع في تدمر.

العالم - خاص العالم

القصف شكل صفعة قوية للاميركيين خاصة وانها المرة الاولى التي تتعرض فيها القاعدة للقصف منذ إنشائها قبل ثمانية اعوام.

تفاعل كبير لنشطاء مواقع التواصل مع عملية قصف قاعدة التنف واعلان الادارة الاميركية بأنها تحتفظ بحق الرد على الهجوم، حيث غرد "ابو عباس" حول هذا الموضوع قائلاً: "خمسة قتلى واثنا عشر جريحا من القوات الأميركية في قاعدة التنف شرقي سوريا عبر قصف ثلاث درونات عشية لقاء بوتن وبينيت في موسكو. رادار القاعدة تم تعطيله وتسريبات ان الخسائر أكبر، كانت رداً قاسيا فعلا كما وعد المحور والرسالة الابلغ للكيان بأنه لن يوقِفَ رَدَّنا لا أمريكا ولا روسيا".

حساب"غبيش" كتب بدوره:"أجمل ما في قصف قاعدة التنف أن المزاودين من جماعة أين الرد اصيبوا بالصعقة الكهربائية وارتجاج دماغي حاد".

اما "خالد بن منصور" كتب في حسابه:"صهاينة الإحتلال في مأزق. ردع غير مألوف. بالأمس طائرات مسيرة تستهدف قاعدة التحالف الأوروبي الأمريكي الصهيوني بقاعدة التنف. على إثرها إشتعلت النيران لمدة ساعة في ثكنات عسكرية ولم تعلن الجهة المستهدفة عن نفسها".

"محمود العقيل" كتب بدوره:"أمريكا هيأت للصهاينة كل ما يحتاجونه لمهاجمة سوريا وحلفائها بتدمر قبل اسبوع، فكان الرد مباشرا وقاسيا على قاعدة التنف بطائرات وصواريخ. لم تستطع أمريكا وإسرائيل فك رمز الهجوم وتقول أمريكا نحتفظ بحق الرد في المكان والزمان المناسبين ولن تستطيع أبدا".

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