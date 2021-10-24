شاهد.. نشطاء يشيدون بموقف السيد نصرالله حول الحدود البحرية

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موقف السيد نصرالله يأتي في وقت ترتفع الاصوات المطالبة بوقف المفاوضات غير المباشرة بسبب الوسيط الاميركي فيها. الوسيط هو اموس هوكشتاين والذي خدم في جيش الاحتلال الاسرائيلي في السابق ومن المدافعين عن كيان الاحتلال والداعين للتطبيع الاقتصادي وصولا للتطبيع السياسي.

في هذا السياق كانت ردود افعال الناشطين اللبنانيين على مواقع التواصل قوية، حيث كتب "شريف" في حسابه: "التطبيع بين لبنان والعدو بدأ بشكل قوي بمجيء آموس هوكشتاين وقبول لبنان به، واستقباله هو خيانة فإما أن يتم تصحيح الموقف اللبناني وإما فالكل مدان بالسير في التطبيع".

"علي" غرد بدوره: "الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي آموس هوكشتاين يصل لبنان ويلتقي مسؤوليه، وتقارير إسرائيلية تذكر أنه مولود في إسرائيل وخدم في جيش الاحتلال. فمن هو؟ صهيوني ابن صهيوني وسيط.. كيف بتزبط؟".

حسن عبدالله" غرد في حسابه: "نحذر من التعامل مع المفاوض الأمريكي الصهيوني الذي خدم كجندي في جيش الكيان الغاصب أموس هوكشتاين كوسيط إذ أنه طرف ويعمل لصالح الكيان الصهيوني، ويُحَمّل التجمع كل من يتهاون في إثبات حق لبنان في مياهه الإقليمية مسؤولية تضييع الحق اللبناني".

"تمارا سليمان" كتبت حول هذا الموضوع: "ليس عاراً أن يدخل عدو إلى دارك رغم أنفك، العار أن يخرج سالماً أمام عينيك. عار على كل مين استقبل وقابل وصافح الصهيوني آموس هوكشتاين".