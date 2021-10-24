تأجيل جلسة محاكمة أسرى 'جلبوع'

العالم-فلسطين

وعقدت جلسة اليوم من أجل تمديد اعتقالهم، وقراءة لائحة الاتهام الموجهة ضدهم، وحضر الأسرى الـ11 وجاهيا لمحكمة الاحتلال بمدينة الناصرة.

وجرى تمديد توقيف الأسرى هم: محمود عارضة، ومحمد عارضة، وأيهم كممجي، ومناضل نفيعات، وزكريا زبيدي، ويعقوب قادري، إضافة إلى تمديد توقيف خمسة أسرى آخرين، وهم: محمود أبو اشرين، وقصي مرعي، وعلي أبو بكر، ومحمد أبو بكر، وإياد جرادات.

واعتدت شرطة الاحتلال على الأسرى يعقوب قادري وزكريا الزبيدي وإياد جرادات لمنعهم من الاقتراب لبعض ومنع الصحفيين من التقاط الصور.

يذكر أن الاحتلال كان قد أعاد اعتقال الأسير الزبيدي الى جانب الأسير محمد العارضة قرب قرية أم الغنم في منطقة الجليل الأسفل بتاريخ 11 أيلول/سبتمبر الجاري، وكذلك أعاد اعتقال الأسيرين قادري ومحمود العارضة بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر الجاري في الناصرة، والأسيرين كممجي ونفيعات بتاريخ 19 أيلول/سبتمبر من مدينة جنين، وذلك بعد تمكنهم من انتزاع حريتهم عبر نفق تم حفره أسفل سجن "جلبوع".