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هذا ما أكده 'بينيت' بعد لقائه 'بوتين'

هذا ما أكده 'بينيت' بعد لقائه 'بوتين'
الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

أشاد رئيس ورزاء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت بنتائج أول لقاء جمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

العالم-الاحتلال

وصرح بينيت، في مستهل جلسة حكومية أسبوعية اليوم الأحد، حسب بيان أصدره مكتبه، بأن الاجتماع بينه وبوتين في مدينة سوتشي الروسية الجمعة الماضي كان "جيدا جدا ومتعمقا"، مؤكدا أن الملف السوري اتخذ مكانة خاصة ضمن أجندته.

وقال: "بحثنا الأوضاع في سوريا بطبيعة الحال، علما بأن الروس هم جيراننا من جهة الشمال إلى حد ما، فمن المهم أن ندير الأوضاع الحساسة والمعقدة الموجودة هناك بسلاسة وبدون أي خلل"حسب تعبيره .

وذكر رئيس الحكومة الإسرائيلية أنه وبوتين توصلا في هذا الصدد إلى "اتفاقات جيدة ومستقرة"، مضيفا أنه وجد لدى الرئيس الروسي "أذنا صاغية بشأن احتياجات إسرائيل الأمنية".

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